Inter: Lukaku vero il Chelsea, Simone Inzaghi infuriato con il giocatore (Di giovedì 5 agosto 2021) L’allenatore nerazzurro non ha preso bene la volontà del belga di lasciare la Serie A il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 5 agosto 2021) L’allenatore nerazzurro non ha preso bene la volontà del belga di lasciare la Serie A il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - TuttoMercatoWeb : Per Lukaku l'Inter deve ancora 55 milioni allo United. Che ha una percentuale sulla rivendita - AlexDoni_ : RT @Anto__rus: Vi prego @Inter, se rinnovamento deve essere, che sia una cosa fatta con criterio. Lukaku non lo puoi sostituire in 20 giorn… - Cucciolina96251 : RT @MischiGiordano: Leggendo i giornali oggi si apprende che è Lukaku ad aver chiesto la cessione e che l'Inter è spiazzata ?? Fantastico!… -