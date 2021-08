Inter, il ritorno di Eriksen ad Appiano Gentile | Video (Di giovedì 5 agosto 2021) Christian Eriksen è ufficialmente tornato in Italia, precisamente al centro sportivo Suning di Appiano Gentile, sede di allenamento dell'Inter. Dopo il malore degli Europei, provocato da problemi al cuore, il fuoriclasse ha riabbracciato i suoi compagni e incontrato lo staff tecnico. Il Video, ripreso dai social dell'Inter, documenta un breve giro negli spogliatoi, per poi scendere in campo al fianco della sua squadra e del suo nuovo mister Simone Inzaghi. Il danese ha iniziato una seduta di allenamento differenziato, programmato appositamente dai medici in Danimarca. ... Leggi su panorama (Di giovedì 5 agosto 2021) Christianè ufficialmente tornato in Italia, precisamente al centro sportivo Suning di, sede di allenamento dell'. Dopo il malore degli Europei, provocato da problemi al cuore, il fuoriclasse ha riabbracciato i suoi compagni e incontrato lo staff tecnico. Il, ripreso dai social dell', documenta un breve giro negli spogliatoi, per poi scendere in campo al fianco della sua squadra e del suo nuovo mister Simone Inzaghi. Il danese ha iniziato una seduta di allenamento differenziato, programmato appositamente dai medici in Danimarca. ...

