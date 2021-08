Inter | domenica amichevole col Parma al Tardini

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 agosto 2021) In attesa di chiarire il futuro di Romelu Lukaku, l’ufficializza una nuovadel suo precampionato. La squadra di Simone Inzaghi, scesa in campo la scorsa settimana contro il Crotone, affronterà un’altra formazione di Serie B:8 agosto i nerazzurri scenderanno in campo alle 19 allo stadio Enniocontro il. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport, con calcio d’inizio alle 19:00. Nel post-partita, sempre sul canale nerazzurro, le reazioni in diretta dal. SportFace.