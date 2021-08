Inter, dall’Inghilterra: “Chelsea pronto ad alzare la sua offerta per Lukaku a 140 milioni” (Di giovedì 5 agosto 2021) dall’Inghilterra si rincorrono le voci sul possibile trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea dall’Inter. Secondo The Independent, il club londinese sarebbe addirittura pronto ad alzare la propria offerta a 120 milioni di sterline, dunque 140 milioni di euro, pur di convincere Zhang a lasciar partire il belga. I nerazzurri non avrebbero voluto cedere il loro centravanti e simbolo, ma di fronte a un’offerta del genere sarà necessario pensarci a mente fredda. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021)si rincorrono le voci sul possibile trasferimento di Romelualdall’. Secondo The Independent, il club londinese sarebbe addiritturaadla propriaa 120di sterline, dunque 140di euro, pur di convincere Zhang a lasciar partire il belga. I nerazzurri non avrebbero voluto cedere il loro centravanti e simbolo, ma di fronte a un’del genere sarà necessario pensarci a mente fredda. SportFace.

