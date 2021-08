Inter, altro che ridimensionamento: viene giù tutto. Con l’addio di Lukaku, la società smonta la squadra scudetto. E si apre il caso Marotta (Di giovedì 5 agosto 2021) La narrazione è stata capovolta. Completamente. C’era una volta agosto, il mese dei sogni luccicanti, delle possibilità che si trasformavano in speranze. C’era, appunto. Perché il passato ha lasciato spazio al presente. E nel frattempo la storia è cambiata parecchio. Sugli ombrelloni si è stagliata l’ombra tetra di un incubo. Sempre più bocche hanno iniziato a pronunciare quella parola sinistra: ridimensionamento. Non più tabù, ma ipotesi concreta. Lo scudetto nerazzurro è stato una gioia effimera. Giusto qualche settimana di godimento sovrascritta da un finale surreale. Pazza Inter. Nel vero senso della parola. La squadra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) La narrazione è stata capovolta. Completamente. C’era una volta agosto, il mese dei sogni luccicanti, delle possibilità che si trasformavano in speranze. C’era, appunto. Perché il passato ha lasciato spazio al presente. E nel frattempo la storia è cambiata parecchio. Sugli ombrelloni si è stagliata l’ombra tetra di un incubo. Sempre più bocche hanno iniziato a pronunciare quella parola sinistra:. Non più tabù, ma ipotesi concreta. Lonerazzurro è stato una gioia effimera. Giusto qualche settimana di godimento sovrascritta da un finale surreale. Pazza. Nel vero senso della parola. La...

