Inseguimento da film ‘col botto’ a Roma: ruba una moto, non si ferma all’alt e si schianta contro un’auto (Di giovedì 5 agosto 2021) Nella tarda serata di ieri i Carabinieri impegnati in un servizio stradale hanno notato un uomo che stava guidando decisamente oltre il limite lungo via Filippo Serafini. Notato da lontano i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina gli hanno intimato l’Alt per un controllo: l’uomo però, alla vista dei Carabinieri, si è dato alla fuga. Il motociclista ha impegnato contRomano il pericoloso incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Santi Romani: facendo questa manovra azzardata ha infatti impattato con un’auto che era in transito regolarmente. Il malvivente però era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) Nella tarda serata di ieri i Carabinieri impegnati in un servizio stradale hanno notato un uomo che stava guidando decisamente oltre il limite lungo via Filippo Serafini. Notato da lontano i militari del Nucleo Operativo della CompagniaCasilina gli hanno intimato l’Alt per unllo: l’uomo però, alla vista dei Carabinieri, si è dato alla fuga. Ilciclista ha impegnato contno il pericoloso incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Santini: facendo questa manovra azzardata ha infatti impattato conche era in transito regolarmente. Il malvivente però era ...

Advertising

CorriereCitta : Inseguimento da film ‘col botto’ a Roma: ruba una moto, non si ferma all’alt e si schianta contro un’auto - giovvv_ : comunque quando ascolto oxytocin mi immagino sempre una scena di inseguimento, quindi spero diventi la colonna di u… - NelloBologna : RT @Elicalca: Riguardarlo, riguardarlo e riguardarlo ancora perché solo così ti rendi conto di ciò che hanno fatto #meraviglia ?@Federcicli… - Elicalca : Riguardarlo, riguardarlo e riguardarlo ancora perché solo così ti rendi conto di ciò che hanno fatto #meraviglia ?… - varesenews : Inseguimento “da film” a Varese, sventato scippo a una anziana in via Magenta -