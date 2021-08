Infortunio sul lavoro e causa di servizio: conteggio dei giorni di assenza e quali tutele per il personale (Di giovedì 5 agosto 2021) Ai fini della maturazione del periodo di malattia sono comprese anche le assenze dovute a: 1) infermità dipendente da causa di servizio (in tali giornate al lavoratore spetta comunque l’intera retribuzione di cui all’art. 20, comma 2, CCNL 2006-09); 2) i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero (a meno che non siano riconducibili alla “grave L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) Ai fini della maturazione del periodo di malattia sono comprese anche le assenze dovute a: 1) infermità dipendente dadi(in tali giornate al lavoratore spetta comunque l’intera retribuzione di cui all’art. 20, comma 2, CCNL 2006-09); 2) i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero (a meno che non siano riconducibili alla “grave L'articolo .

Advertising

agorarai : 'INAIL riconosce il covid come infortunio sul lavoro, quindi i datori di lavoro sono responsabili. Evitare il conta… - orizzontescuola : Infortunio sul lavoro e causa di servizio: conteggio dei giorni di assenza e quali tutele per il personale - ProDocente : Infortunio sul lavoro e causa di servizio: conteggio dei giorni di assenza e quali tutele per il personale - ycnarF1988 : RT @red_mask9: Ma se un lavoratore si fa male quando è in Smart Working, è infortunio sul lavoro? ?? - AntonioZanardo : @red_mask9 Per infortunio sul lavoro si intende avvenuto nel tempo di lavoro o nel tempo dedicato a raggiungere il… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio sul Napoli, Giuntoli insiste per Berge: la richiesta dello Sheffield United Commenta per primo Un centrocampista, dopo l'infortunio di Demme . Questa la priorità di mercato del Napoli , al di là del rinnovo di Insigne , ... Il nome sul quale, negli ultimi giorni, il ds dei ...

Morti sul lavoro in Italia, i dati shock 2021: 538 in 6 mesi secondo INAIL leggi anche Infortunio sul lavoro: cosa fare? Retribuzione, procedura e novità Morti sul lavoro in Italia: i dati shock 2021 di INAIL Le morti sul lavoro in Italia nel primo semestre del 2021 secondo ...

Doppio infortunio sul lavoro a Sacile Il Friuli Grifo, ecco il calendario di serie B aggiornato Non è quello del Chievo, escluso dal campionato anche dal Tar, ma il Cosenza, reintegrato in serie B proprio dopo l’esclusione dei veneti. E la Lega diffonde il tabellone aggiornato. La “X“, ora, ha u ...

Skateboard, Olimpiadi Tokyo: gli azzurri Mazzara e Federico commentano sui social la loro prima gara olimpica È tantissima l'emozione per Ivan Federico e Alessandro Mazzara, i due skater italiani che hanno partecipato alla prima, storica, gara olimpica nella specialità Park dello skateboard a Tokyo 2020, non ...

Commenta per primo Un centrocampista, dopo l'di Demme . Questa la priorità di mercato del Napoli , al di là del rinnovo di Insigne , ... Il nomequale, negli ultimi giorni, il ds dei ...leggi anchelavoro: cosa fare? Retribuzione, procedura e novità Mortilavoro in Italia: i dati shock 2021 di INAIL Le mortilavoro in Italia nel primo semestre del 2021 secondo ...Non è quello del Chievo, escluso dal campionato anche dal Tar, ma il Cosenza, reintegrato in serie B proprio dopo l’esclusione dei veneti. E la Lega diffonde il tabellone aggiornato. La “X“, ora, ha u ...È tantissima l'emozione per Ivan Federico e Alessandro Mazzara, i due skater italiani che hanno partecipato alla prima, storica, gara olimpica nella specialità Park dello skateboard a Tokyo 2020, non ...