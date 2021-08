Individuati farmaci per bloccare medulloblastoma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 5 agosto 2021) Una nuova speranza per la cura del, il tumore cerebrale maligno più diffuso in età pediatrica: in Italia colpisce circa 7 bambini ogni milione. Il tasso di sopravvivenza globale è attualmente dell’80% per i pazienti a rischio ‘standard’, ma il dato scende al 30-60% per quelli ad alto rischio. I ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con le Università di Tor Vergata, Sapienza e di Trento, hanno scoperto il meccanismo che scatena la forma più aggressiva di questa malattia e hanno individuato duepotenzialmente in grado dila crescita del cancro e delle ...