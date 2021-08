Incendio sul set della famosa serie tv. Studio distrutto e stop alle riprese (Di giovedì 5 agosto 2021) La popolarissima serie televisiva non ha pace. Ancora una volta le riprese sono state costrette a fermarsi per un evento inaspettato. Prima è stata la pandemia da coronavirus a far rinviare tutto, ora invece è scoppiato improvvisamente un Incendio che ha gettato tutti nella paura. Il rogo ha colpito la sede di produzione della serie e il set è andato completamente distrutto. Solo per pura fortuna gli attori e tutti coloro che erano al lavoro non hanno riportato ferite e si è dunque evitata una tragedia. Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono subito messi al ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) La popolarissimatelevisiva non ha pace. Ancora una volta lesono state costrette a fermarsi per un evento inaspettato. Prima è stata la pandemia da coronavirus a far rinviare tutto, ora invece è scoppiato improvvisamente unche ha gettato tutti nella paura. Il rogo ha colpito la sede di produzionee il set è andato completamente. Solo per pura fortuna gli attori e tutti coloro che erano al lavoro non hanno riportato ferite e si è dunque evitata una tragedia. Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono subito messi al ...

