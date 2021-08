Incedi Sardegna, morto Angelo il cane eroe. La foto commuove il Web (Di giovedì 5 agosto 2021) Angelo è morto. Il cane da pastore, nonostante le fiamme, era rimasto fermo davanti al muretto dove c’era il gregge che custodiva. Non era arretrato di un millimetro, fronte all’incendio maledetto che ha devastato la provincia di Oristano. Avrebbe potuto scappare, ma ha deciso di restare fermo davanti quel muretto e proteggere le ‘sue’ pecore a Tresnuraghes, nel Montiferru. I veterinari della clinica DueMari, dove era stato trasportato in gravi condizioni, hanno cercato in ogni modo di salvarlo. Ma purtroppo era impossibile. La notizia della sua morte l’hanno data con grazia rara: “Ora non soffre più”. Questa foto, per me ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 5 agosto 2021). Ilda pastore, nonostante le fiamme, era rimasto fermo davanti al muretto dove c’era il gregge che custodiva. Non era arretrato di un millimetro, fronte all’incendio maledetto che ha devastato la provincia di Oristano. Avrebbe potuto scappare, ma ha deciso di restare fermo davanti quel muretto e proteggere le ‘sue’ pecore a Tresnuraghes, nel Montiferru. I veterinari della clinica DueMari, dove era stato trasportato in gravi condizioni, hanno cercato in ogni modo di salvarlo. Ma purtroppo era impossibile. La notizia della sua morte l’hanno data con grazia rara: “Ora non soffre più”. Questa, per me ...

