In Italia sono state somministrate 70 milioni di dosi di vaccino anti-Covid

AGI - E' stato raggiunto e superato il traguardo di 70 milioni di vaccini somministrati complessivamente in Italia, tra prime e seconde dosi. sono infatti 70.126.104 le dosi somministrate, il 94,8% del totale di quelle consegnate, pari finora a 73.984.946 (nel dettaglio 51.713.224 Pfizer/BioNTech, 8.286.751 Moderna, 11.975.379 Vaxzevria-AstraZeneca e 2.009.592 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 33.485.151, il 62% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle ...

