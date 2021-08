In faccia ai giapponesi! Clamoroso trionfo di Massimo Staino nella marcia 20 km: un oro stratosferico a Tokyo 2020 (Di giovedì 5 agosto 2021) Massimo Stano ha vinto la medaglia d'oro nella 20 km di marcia maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il marciatore ha preceduto i giapponesi Ikeda e Yamanishi: è la terza medaglia d'oro per l'atletica azzurra in questi Giochi, dopo quelle di Marcell Jacobs nei 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Per l'Italia è il settimo oro. Gli azzurri sono ora ottavi nel medagliere con 33 podi. Stano ha chiuso con il tempo di 1 ora, 21 minuti e 5 secondi: decisivo e irresistibile il suo forcing nel finale, che gli ha permesso di distanziare i temibili nipponici padroni di casa e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021)Stano ha vinto la medaglia d'oro20 km dimaschile alle Olimpiadi di. Iltore ha preceduto i giapponesi Ikeda e Yamanishi: è la terza medaglia d'oro per l'atletica azzurra in questi Giochi, dopo quelle di Marcell Jacobs nei 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Per l'Italia è il settimo oro. Gli azzurri sono ora ottavi nel medagliere con 33 podi. Stano ha chiuso con il tempo di 1 ora, 21 minuti e 5 secondi: decisivo e irresistibile il suo forcing nel finale, che gli ha permesso di distanziare i temibili nipponici padroni di casa e di ...

