Imprese | corporate governance al servizio della sostenibilità

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il più grande fondo americano, Blackrock, paladino, ha partecipazioni in oltre 5mila società. Una cifra enorme, ma negli Stati Uniti il 60% delle azioni sul mercato (e nel Regno Unito addirittura il 70%) sono nel portafoglio degli investitori istituzionali, che devono rendere conto delle loro scelte a milioni di risparmiatori. Così, oltre all’impegno di imprenditori e manager, anche la spinta di Blackrock e di molte altre organizzazioni finanziarie ha fatto sì che le politiche attive disiano diventate un biglietto da visita indispensabile. E tra queste c’è una gestione aziendale con regole moderne e ...

Adnkronos

... ha un sistema digovernance in linea con gli standard di best practice internazionali a partire dal consiglio di amministrazione, composto da quindici membri, di cui sei donne e dieci ...Dall'auto aziendale al bonus lavanderia, la mappa dei benefit che leerogano ai loro ... "Questo " spiega Enrico Bartoli, direttore divisioneSodexo Italia - renderà necessario l'...Il più grande fondo americano, Blackrock, paladino della sostenibilità, ha partecipazioni in oltre 5mila società. Una cifra enorme, ma negli Stati Uniti il 60% delle azioni sul mercato (e nel Regno Un ...TopLegal ha contato 18 insegne di grandi studi italiani e studi internazionali coinvolti nelle principali emissioni obbligazionarie a fianco di banche, ...