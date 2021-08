Il vaccino è obbligatorio e si chiama Green Pass | ora anche a scuola non potete entrare senza

Advertising

NicolaPorro : ?? #Greenpass, le pallavoliste eliminate per i selfie e il #caosgiustizia. Questo e altro nella #zuppadiporro del 5… - La7tv : #inonda #Gratteri: 'Sì al vaccino obbligatorio negli uffici pubblici. I dipendenti statali che hanno un contatto co… - Adnkronos : #Google e #Facebook: vaccino obbligatorio per i dipendenti al rientro in sede. - Marco07267236 : RT @andiamoviaora: Quelli che vogliono il Greenpass sono gli stessi che fanno entrare clandestini senza documenti. Quelli che vogliono il… - Massimo53502343 : @qn_giorno @bundolo48 È tempo di rendere il vaccino obbligatorio... -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino obbligatorio

ROMA - In attesa del decreto su scuola e trasporti, scatta da domani il green passper entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. L'articolo 9 ...dose di-...Ma come funziona nel caso in cui si desideri andare al centro commerciale ? Entriamo nei dettagli e vediamo assieme come fare e quando il Green Pass saràanti - Covid, un giro ...Da domani, green pass alla mano: scatta infatti l'obbligatorietà della certificazione per usufruire di una serie di servizi e di attività. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Come si ottiene Il Qr co ...Il dato emerge da un'elaborazione di Refinitiv, in base alla quale il Canada è il primo Stato per dosi inoculate in percentuale della popolazione, il Regno Unito secondo, alla data del 28 luglio scors ...