Il tuffo perfetto della 14enne Hongchan Quan, record alle Olimpiadi: «I soldi? Per aiutare mia madre malata» – Il video (Di giovedì 5 agosto 2021) Dei 10 tuffatori della spedizione cinese ai Giochi di Tokyo 2020, lei era l’unica a non avere mai vinto un titolo mondiale, anche per via dell’età. Oggi Hongchan Quan, 14 anni, ha scritto la storia, conquistando la medaglia d’oro dai 10 metri e segnando il punteggio più alto mai ottenuto nella specialità nella storia delle Olimpiadi con 466,20 punti. La prestazione eccezionale ricalca la tradizione cinese nella disciplina: con l’oro di Quan la Cina conquista la quarta vittoria consecutiva nella specialità femminile, l’ottava di sempre. Dietro di lei una connazionale Yuxi Chen (425,40 punti) e ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) Dei 10 tuffatorispedizione cinese ai Giochi di Tokyo 2020, lei era l’unica a non avere mai vinto un titolo mondiale, anche per via dell’età. Oggi, 14 anni, ha scritto la storia, conquistando la medaglia d’oro dai 10 metri e segnando il punteggio più alto mai ottenuto nella specialità nella storia dellecon 466,20 punti. La prestazione eccezionale ricalca la tradizione cinese nella disciplina: con l’oro dila Cina conquista la quarta vittoria consecutiva nella specialità femminile, l’ottava di sempre. Dietro di lei una connazionale Yuxi Chen (425,40 punti) e ...

Advertising

Raffipaffy : Appen visto l ultimo tuffo di Quan Hongchan e wow perfetto, bravissima è proprio piccolina, ha solo 13 anni ed ha… - jordanolimpico : #Diving | TUFFO PERFETTO per la Quan, tutto 10! 14 anni ragazzi, 14 anni... #CHN - mikaslight : Io che guardo il tuffo di un'atleta: 'wow pazzesca bellissimo perfetto' Il telecronista: 'grave errore, impreciso,… - vivvi_viola : Same vibes. L'ultimo tuffo della Cagnotto perfetto come l'ultima (?) esibizione di #vanessaferrari. #Rio2016 come… - Cruf3 : Tuffo NON perfetto della cinese. La giuria regala voti lo stesso. #Diving -