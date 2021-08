Il trasferimento di Lukaku al Chelsea interessa da vicino anche il Napoli | il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 5 agosto 2021) Sembra ormai in dirittura d'arrivo il passaggio di Romeludall'Inter al, per la pazzesca cifra di 130 milioni di euro. Il centravanti nerazzurro, protagonista indiscusso dell'ultimo scudetto, lascerebbe un vuoto praticamente incolmabile a livello di presenza in campo. È indubbio che, a questo punto, l'Inter debba necessariamente intervenire sul mercato, per ovviare - almeno a livello numerico - alla partenza dell'attaccante belga. Oltre ai nomi di Duván Zapata e Dusan Vlahovic, come riporta La Repubblica, l'Inter sarebbetaad Andrea Petagna. L'ex Atalanta andrebbe a ricoprire il ruolo ...