Il sud brucia, otto Canadair dei vigili del fuoco in azione tra Sicilia e Calabria: evacuate diverse abitazioni (video) (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo una notte di lavoro per le squadre dei vigili del fuoco a causa dei numerosi incendi boschivi nelle province Siciliane di Palermo e Messina, e in quelle calabresi di Reggio Calabria e Cosenza, dall'alba 8 Canadair in volo a Castel di Lucio (Messina), Geraci, Gangi e Scillato (Palermo), dove alcune stalle sono state coinvolte dalle fiamme e diverse case sono state evacuate oltre a Bagaladi (Reggio Calabria) e Longobucco (Cosenza). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

