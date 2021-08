Il sesto lockdown nell'Australia che non si vaccina (Di giovedì 5 agosto 2021) Nuovo obbligo di soggiorno a casa per i cittadini a Melbourne. Stessa situazione a Sydney e Brisbane. Solo il 20% della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Preoccupano lo scetticismo ... Leggi su today (Di giovedì 5 agosto 2021) Nuovo obbligo di soggiorno a casa per i cittadini a Melbourne. Stessa situazione a Sydney e Brisbane. Solo il 20% della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Preoccupano lo scetticismo ...

