Il ritorno del Monnezza, quando Tomas Milian disse: "è stato un colpo al cuore" (Di giovedì 5 agosto 2021) Tomas Milian, intervistato da Vanity Fair a proposito de Il ritorno del Monnezza, disse che il film per lui era stato un vero e proprio "colpo al cuore." Tomas Milian, interprete originale dei personaggi de Er Monnezza e Nico Giraldi, il cui successo fu dovuto anche al doppiaggio in romanesco di Ferruccio Amendola, parlando de Il ritorno del Monnezza nel 2005 dichiarò: "Quel film? Per me è stato un colpo al ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 agosto 2021), intervida Vanity Fair a proposito de Ildelche il film per lui eraun vero e proprio "al.", interprete originale dei personaggi de Ere Nico Giraldi, il cui successo fu dovuto anche al doppiaggio in romanesco di Ferruccio Amendola, parlando de Ildelnel 2005 dichiarò: "Quel film? Per me èunal ...

