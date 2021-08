“Il Ritorno del Monnezza”, Claudio Amendola nel remake dei film degli anni ’70 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tra gli anni ’70 ed ’80 Tomas Milian rendeva noto i personaggi Er Monnezza e Nico Giraldi in una serie di film tra il poliziesco e il comico, che facevano ridere con personaggi a dir poco grotteschi. Il film di Vanzina, riprende quell’eredità, fondendo i due personaggi nell’unico Rocky Giraldi ed è subito “Il Ritorno del Monnezza“. Oltre la patina poco velata della comicità volgare, questo film è una sorta di operazione affettuosa e nostalgica. Il personaggio del Monnezza era stato reso famoso dai tre film “Il trucido e lo sbirro” ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Tra gli’70 ed ’80 Tomas Milian rendeva noto i personaggi Ere Nico Giraldi in una serie ditra il poliziesco e il comico, che facevano ridere con personaggi a dir poco grotteschi. Ildi Vanzina, riprende quell’eredità, fondendo i due personaggi nell’unico Rocky Giraldi ed è subito “Ildel“. Oltre la patina poco velata della comicità volgare, questoè una sorta di operazione affettuosa e nostalgica. Il personaggio delera stato reso famoso dai tre“Il trucido e lo sbirro” ...

