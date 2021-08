Il retroscena | Ausilio e Marotta | riflessioni dopo il mercato Lukaku non cambia idea | Chelsea

(Di giovedì 5 agosto 2021) Romeluha scelto il, accettando completamente la proposta-ingaggio da circa 15 milioni a stagione. Questa è la base. Il club inglese recapiterà presto un’offerta completa da 120-130 milioni e qui possiamo aggiungere “almeno”. Nelle ultime ore stanno state date diverse interpretazioni alla posizione di: salvo terremoti oggi imprevedibili, non si dimetteranno. Ma alla luce dell’attuale situazione faranno serie valutazioni alla fine dell’attuale sessione di, a maggior ragione per un difetto di “comunicazione” che ha contraddistinto le mosse di Suning nell’ultimo ...

Inter, l'addio di Marotta spaventa i tifosi Tra i, anche una chiacchierata con la società in cui Marotta eavrebbero espresso tutti i loro dubbi in merito al ridimensionamento ...Il Corriere dello Sport ha svelato un interessante. Secondo il quotidiano romano infatti ... Baccin e. I tre avrebbero dato solo la parola di continuare l'avventura interista, ma ...Inter: Lukaku è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Chelsea. In tal senso giungono novità su quanto accaduto nelle ultime ore ...Chi avalla la possibile cessione di Romelu Lukaku? Oggi, La Gazzetta dello Sport ha toccato proprio questo tasto in casa Inter: “In queste ore di grande tensione va sottolineato il ruolo scomodo della ...