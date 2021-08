Il rammarico di Caputo | «Europeo? Ci ho creduto fino all’ultimo Ora sogno il Mondiale»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’attaccante del Sassuolo Francescoha svelato tutta la sua delusione per la mancata convocazione all’da parte dell’Italia Francesco, attaccante del Sassuolo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha svelato la sua delusione per aver fatto parte del gruppo della Nazionale italiana che ha poi vinto l’. DELUSIONE – «Non le dirò bugie, ci ho pensato più di una volta che potevo essere lì: c’eroa marzo. E ci ho pensato ancora di più l’11 luglio, perché vincere l’non mi capiterà mai più. No, non è stato facile assorbire questa cosa. Ci ho ...