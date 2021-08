Il Pensiero di Santa Teresa di Lisieux per oggi 5 Agosto 2021 – Video (Di giovedì 5 agosto 2021) “Eleviamoci al di sopra di ciò che passa, teniamoci a distanza dalla terra” è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo. ? oggi vi proponiamo una perla tratta da un Pensiero tra i tanti scritti da Santa Teresa di Lisieux. Meditiamo le parole di questa piccola grande Santa. “Quant’è grande la nostra L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 5 agosto 2021) “Eleviamoci al di sopra di ciò che passa, teniamoci a distanza dalla terra” è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo. ?vi proponiamo una perla tratta da untra i tanti scritti dadi. Meditiamo le parole di questa piccola grande. “Quant’è grande la nostra L'articolo proviene da La Luce di Maria.

