Il Parma cede Kucka, al posto dello slovacco in arrivo Schiattarella (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Juraj Kucka libera Pasquale Schiattarella e, di fatto, consente al mercato del Benevento di rimettersi in moto. Il centrocampista slovacco sta per lasciare definitivamente Parma per volare in Inghilterra, dove ad attenderlo c’è il Watford. La casella che si libererà nella rosa allenata da Enzo Maresca verrà riempita da Pasquale Schiattarella, da tempo in lista d’uscita al Benevento. Il destino, dunque, sta per riportare il 34enne di Mugnano di Napoli in Emilia Romagna, dopo le tre stagioni vissute con la Spal. L’affare dovrebbe essere definito nelle prossime ore, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Jurajlibera Pasqualee, di fatto, consente al mercato del Benevento di rimettersi in moto. Il centrocampistasta per lasciare definitivamenteper volare in Inghilterra, dove ad attenderlo c’è il Watford. La casella che si libererà nella rosa allenata da Enzo Maresca verrà riempita da Pasquale, da tempo in lista d’uscita al Benevento. Il destino, dunque, sta per riportare il 34enne di Mugnano di Napoli in Emilia Romagna, dopo le tre stagioni vissute con la Spal. L’affare dovrebbe essere definito nelle prossime ore, ...

