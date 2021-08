Il nuovo video di The Weeknd ritirato dai cinema IMAX: potrebbe causare crisi epilettiche (Di giovedì 5 agosto 2021) 'Take My Breath' è il titolo della nuova canzone di uno dei protagonisti del mondo della musica internazionale: The Weeknd . L'artista lo ha annunciato con un video sui profili social, realizzato per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 5 agosto 2021) 'Take My Breath' è il titolo della nuova canzone di uno dei protagonisti del mondo della musica internazionale: The. L'artista lo ha annunciato con unsui profili social, realizzato per ...

Advertising

Eurosport_IT : 'SIAMO NELL'OLIMPOOOOOOOOOOOOOO!' ???? Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon vincono la m… - matteosalvinimi : CAMPIONI OLIMPICI!!! Il quartetto del ciclismo su pista trionfa alle Olimpiadi di #Tokyo2020: battuta in finale la… - chetempochefa : 'Si punta a #Tokyo2020' Filippo #Ganna ha mantenuto la promessa fatta a #CTCF da @fabfazio: ha trainato i compagni… - davidgerously : guardando un video su PLL sto di nuovo facendo piani - hanaemi_ : sono tornati i behind di jackson per il nuovo video, I'M HAPPY -