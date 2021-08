Il Napoli vuole riportare in Italia una vecchia conoscenza del campionato (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Napoli ha preso informazioni su Shaqiri, che questa estate lascerà il Liverpool: per lo svizzero sarebbe un ritorno in Serie A È stato tra i grandi protagonisti con la Svizzera agli Europei, eliminata solo ai calci di rigore dalla Spagna nei quarti di finale. Ora però Xherdan Shaqiri sarebbe diventato un esubero al Liverpool, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilha preso informazioni su Shaqiri, che questa estate lascerà il Liverpool: per lo svizzero sarebbe un ritorno in Serie A È stato tra i grandi protagonisti con la Svizzera agli Europei, eliminata solo ai calci di rigore dalla Spagna nei quarti di finale. Ora però Xherdan Shaqiri sarebbe diventato un esubero al Liverpool, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

