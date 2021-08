Il Napoli ha messo nel mirino il centrale 2002 (Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Napoli avrebbe sondato il terreno per il classe 2002 Hincapiè dell'Atletico Tallares. Il club valuta il 70% del cartellino de difensore centrale circa 12 milioni di euro. Attualmente il Napoli non può fiondarsi sul calciatore dato che c'è bisogno prima di un'operazione in uscita. Gli azzurri però sono disposti ad aspettare per provare a tentare il colpo in proiezione futura confidando anche in un possibile sconto da parte del Tallares. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo quanto riportato da Sportitalia, ilavrebbe sondato il terreno per il classeHincapiè dell'Atletico Tallares. Il club valuta il 70% del cartellino de difensorecirca 12 milioni di euro. Attualmente ilnon può fiondarsi sul calciatore dato che c'è bisogno prima di un'operazione in uscita. Gli azzurri però sono disposti ad aspettare per provare a tentare il colpo in proiezione futura confidando anche in un possibile sconto da parte del Tallares.

Advertising

pasqualeb : @strafui Io sto tentando di organizzare per Reykjavík con figlia, ora che han messo i voli da Napoli (da settembre) :-D - FabioDc92 : @IMsomihc Pensa che c'è chi è messo peggio, per esempio noi del Napoli che non abbiamo ancora acquistato nessun giocatore ?????? - angianna78 : @Mione13 @erosazzurro Le romane hanno fatto qualcosa in che senso? Hysaj, Shomurodov, Vina etc. Se il Napoli avesse… - mimpell1959 : @Chiariello_CS Avete messo a Gattuso in croce per Bayakoko cantate di tutti i colori doveva andare via a calcio in… - 0034Music : RT @exdemmerica: Bakayoko non è scarso,Bakayoko non è inutile.Bakayoko da noi non si è mai impegnato seriamente,non ha mai messo tutto se s… -