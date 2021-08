Il Napoli arriva a Castel di Sangro: l’elenco dei convocati (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha diffuso l’elenco dei giocatori che hanno preso parte al ritiro di Castel di Sangro che è appena cominciato. Portieri: Contini, Idasiak, Meret, Ospina Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli Centrocampisti: Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Lobotka, Machach, Palmiero, Zedadka, Zielinski Attaccanti: Insigne, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Tutino L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021) Il, attraverso i propri canali ufficiali, ha diffusodei giocatori che hanno preso parte al ritiro didiche è appena cominciato. Portieri: Contini, Idasiak, Meret, Ospina Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli Centrocampisti: Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Lobotka, Machach, Palmiero, Zedadka, Zielinski Attaccanti: Insigne, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Tutino L'articolo ilsta.

Advertising

BTwoEl : @Napoli_Report @FrModugno Se arriva in elicottero vuol dire che sta portando le mozzarelle, se invece è in motorino… - napolista : Il club ha annunciato la lista dei giocatori che sono arrivati in Abruzzo, in totale saranno 27 calciatori a dispos… - GIGGIONAPOLI : @dan94re @mimmostar11 @ZZiliani La risposta è semplice : la Juventus arriva 1^ in Serie A ed è testa di serie nei g… - Fraptus : @capuanogio Juve Atalanata Napoli poi? La Roma? Ad oggi è la stessa rosa senza Spina e incognita Zaniolo non è che… - cn1926it : #UFFICIALE – #NapoliFemminile, arriva #MelanieKuenrath per il centrocampo -