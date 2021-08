Il ministro Franco apre alla cessione di Mps ma avverte | Nessuna svendita

(Di giovedì 5 agosto 2021) 'Non vi sono le condizioni per mettere in discussione ladi Monte dei Paschi' ha detto ildell'Economia in audizione alle commissioni Finanze di Camera e Senato ma il titolare del ...

RaphaelRaduzzi : Audizione allucinante del Ministro Franco su #MPS. Voglion svendere a tutti i costi, senza rivedere le scadenze eur… - AlbertoBagnai : Ora audizione del ministro Franco su MPS: - marattin : Le Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro dell’Economia e delle finanze,… - sserloni : RT @RaphaelRaduzzi: Audizione allucinante del Ministro Franco su #MPS. Voglion svendere a tutti i costi, senza rivedere le scadenze europee… - Paroledipaola : RT @marattin: Il ministro Franco al Parlamento: Mps non può rimane isolata ma deve essere aggregata a condizioni di mercato; inutile una pr… -

'Non vi sono le condizioni per mettere in discussione la cessione di Monte dei Paschi' ha detto ildell'Economia in audizione alle commissioni Finanze di Camera e Senato ma il titolare del dicastero avverte che non si tratterà di una svendita di proprietà statale e non si chiuderà con ...Ildell'Economia Danielespera di chiudere la cessione di Mps (di cui via XX settembre detiene una partecipazione del 64,2%) a Unicredit ma non ad ogni costo anche se esclude l'ipotesi ...Oggi e’ il giorno in cui il governo dara’ la linea sul green pass, che da domani diventera’ obbligatorio per alcune attivita’ al chiuso. In giornata e’ prevista a Palazzo Chigi la cabina di regia con ...Mps, con Unicredit unica soluzione possibile. L’audizione di Franco: ci saranno esuberi, almeno 2500. Si farà di tutto per evitare il temuto ‘spezzatino’ e anche che la cessione diventi ‘una svendita’ ...