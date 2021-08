Advertising

Lil77Gen : RT @DiMarzio: Il dramma del @LivornoCalcio, ufficialmente escluso anche dalla #SerieD - sir_Khaay : RT @DiMarzio: Il dramma del @LivornoCalcio, ufficialmente escluso anche dalla #SerieD - _muffinbutton : quindi il Livorno escluso dalla serie D e rn l'Inter è pressappoco l'equivalente di questa gif: - provinciasulcis : Il Carbonia sarà regolarmente al via del prossimo campionato di serie D. - RSolesio : RT @DiMarzio: Il dramma del @LivornoCalcio, ufficialmente escluso anche dalla #SerieD -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno escluso

Il sindaco Luca Salvetti rimane in attesa della decisione della Federazione in merito al titolo sportivo e la categoria in cui ripartirà il. "Da parte mia - assicura - attiverò una procedura ...Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione del primo cittadino, Luca Salvetti, giunta alle redazioni intorno alle 19 di giovedì 5 agosto, in merito ...Il Carbonia sarà regolarmente al via del prossimo campionato di serie D. Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi oggi nel Salone ...Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi nel Salone d’Onore del Coni a Roma, ha deliberato in ordine alle ammissioni ai campionati nazionali. Riammesso il Gozzano, iscritto in ...