Il lavoro dei sogni | pagati per fare una vacanza in campeggio con la famiglia

(Di giovedì 5 agosto 2021) Se adorate il campeggio e le attività all’aperto, ecco l’iniziativa ideale per fare ciò che vi piace ottenendo pure una retribuzione allettante. Infatti è SleepJunkie, un sito internet gestito da esperti del sonno che offrono recensioni su materassi e consigli per migliorare il riposo notturno, ad aprire le selezioni per reclutare una persona che dovrà trascorrere tre notti in campeggio e fornire feedback utili per definire i fattori che influenzano il «sonno outdoor» come, ad esempio, la temperatura, i rumori della natura percepiti durante la notte, l’umidità e gli strumenti utilizzati per riposare nel modo migliore.