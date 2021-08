Il lago di Como esonda e allaga le strade della città | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il maltempo da giorni ha colpito il nord Italia, in Lombardia i danni non hanno interessato solo il capoluogo ma anche la zona limitrofa. Nelle immagini che arrivano dal comasco si vedono auto trascinate a valle dalla corrente creata da corsi d’acqua che hanno straripato. Al momento non risultano feriti, ma la zona occidentale delè stata particolarmente danneggiata. Particolarmente danneggiata l’area di Cernobbio, la statale Regina risulta interrotta tra Cernobbio e Moltrasio, poi a Brienno e a Colonno, Impraticabile anche la via alternativa nel Basso Lario: la provinciale 71 è interrotta a Carate Urio e a Laglio Case sommerse dal fango,...