Il Green Pass possibile nelle condizioni date (Di giovedì 5 agosto 2021) E dunque, nel gioco del “chi ha vinto”, “chi ha perso”, quale è il punto di caduta, alla fine viene esteso il Green Pass, misura bollata come liberticida da Salvini, che sul tema soffre, e non poco, gli ululati della Meloni, più forti dei suoi, e le contraddizioni di un partito bifronte, pragmatico coi governatori, ideologico con i parlamentari nelle piazze no vax. Però, e non è un dettaglio, il Green Pass viene esteso in misura minore rispetto alle aspettative suscitate nella conferenza stampa decisionista di Mario Draghi, sia rispetto al “quando” entrerà in vigore sia rispetto al “dove”. Rispetto ad ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) E dunque, nel gioco del “chi ha vinto”, “chi ha perso”, quale è il punto di caduta, alla fine viene esteso il, misura bollata come liberticida da Salvini, che sul tema soffre, e non poco, gli ululati della Meloni, più forti dei suoi, e le contraddizioni di un partito bifronte, pragmatico coi governatori, ideologico con i parlamentaripiazze no vax. Però, e non è un dettaglio, ilviene esteso in misura minore rispetto alle aspettative suscitate nella conferenza stampa decisionista di Mario Draghi, sia rispetto al “quando” entrerà in vigore sia rispetto al “dove”. Rispetto ad ...

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : E' da un mese (qui era il 16 luglio) che il corriere annuncia per domani il green pass per un diritto essenziale, o… - susymurzi : RT @AzzurraBarbuto: Ecco cosa penso: il Green Pass non impone solo dei divieti illegittimi (“Qui non puoi entrare perché non vaccinato”) ma… - carrosat : RT @Agenzia_Ansa: Tutto il personale della scuola e dell'università dovrà avere ed esibire il Green pass. Il mancato rispetto delle disposi… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Speranza: "Green pass strumento per evitare chiusure e tutelare le libertà" AGI/Vista - "Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase epidemica. I numeri davanti a noi sono incoraggianti con 70 milioni di dosi somministrate: in questa fase la scelta del governo è investire sul pass per evitare ...

Green pass: al via il nuovo decreto Alla fine è arrivato. Dopo un lungo Consiglio dei ministri, il governo ha approvato il decreto sul Green pass. Secondo quanto previsto dal provvedimento, è stato innanzitutto introdotto l'obbligo del lasciapassare per i trasporti a lunga percorrenza. In particolare, dal primo settembre sarà ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Covid: Giovannini, ‘green pass trasporti da 1 settembre, ancora 618 mln per Tpl’ Condividi questo articolo:Roma, 5 ago.(Adnkronos) – L’obbligo di esibire il green pass su molti mezzi di trasporto “si applica dal 1° settembre fino al 31 dicembre” data di scandenza dello stato di em ...

Green pass obbligatorio: le novità per alberghi e ristoranti Green pass, il nuovo decreto sancisce le regole aggiornate per alberghi, ristoranti e bar al chiuso. Ecco tutte le novità ...

