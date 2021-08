Il Green Pass non basta: “Avremo presto 10mila casi al giorno” (Di giovedì 5 agosto 2021) Non buone le previsioni degli esperti su ciò che ci attende nei prossimi mesi. Nonostante l’introduzione del Green Pass obbligatorio, non si possono escludere nuove chiusure. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 7230 unità. Da ieri 27 morti. Totale persone vaccinate: 33.485.151, pari al 62% L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 5 agosto 2021) Non buone le previsioni degli esperti su ciò che ci attende nei prossimi mesi. Nonostante l’introduzione delobbligatorio, non si possono escludere nuove chiusure. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore itotali sono saliti di 7230 unità. Da ieri 27 morti. Totale persone vaccinate: 33.485.151, pari al 62% L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green pass obbligatorio, domani il debutto. Da ristoranti a cinema, cosa cambia In attesa che il nuovo decreto che riguarderà, in particolare, scuola e trasport i tagli il traguardo nella giornata di oggi, scatta da domani, venerdì 6 agosto il green pass obbligatorio per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. Green pass, dove va esibito? - L'articolo 9 bis al decreto di luglio prevede l'impiego della ...

Covid, linea dura di Forza Nuova: 'Chi si vaccina sarà espulso' - - > Leggi Anche Green pass, manifestazioni in tutta Italia contro l'uso del certificato vaccinale: 'Basta dittatura sanitaria' 'Oggi il Green pass sanitario è l'arma definitiva necessaria al regime ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass, Gelmini: “Diverrà obbligatorio per i trasporti a lunga percorrenza extra regionali , non locale” Come più volte anticipato, da domani entrerà in vigore l’obbligatorietà del ’discusso’ green pass obbligatorio. E mentre già da diverse settimane imperversa la protesta da parte di chi contrario, semb ...

Green pass: verso l’obbligo anche per gli universitari Green pass obbligatorio per il personale della scuola. E’ l’orientamento che, a quanto si apprende, è stato confermato dalla cabina di regia del governo in vista del Consigli ...

