Il governatore Cuomo sotto accusa per molestie sessuali (Di giovedì 5 agosto 2021) Un molestatore seriale, è questo il quadro che emerge da una indagine che vede sotto accusa Andrew Cuomo per aver molestato sessualmente diverse donne. Il governatore di New York è stato interrogato per oltre undici ore nell'ambito di un'indagine portata avanti dalla procuratrice generale dello Stato Letitia James."L'indagine indipendente ha concluso che il governatore Andrew Cuomo ha molestato sessualmente diverse donne violando così la legge federale e dello Stato. In particolare dalle indagini sono emerse le prove che tra le donne molestate ci siano un'attuale dipendente ed una ex ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 5 agosto 2021) Un molestatore seriale, è questo il quadro che emerge da una indagine che vedeAndrewper aver molestato sessualmente diverse donne. Ildi New York è stato interrogato per oltre undici ore nell'ambito di un'indagine portata avanti dalla procuratrice generale dello Stato Letitia James."L'indagine indipendente ha concluso che ilAndrewha molestato sessualmente diverse donne violando così la legge federale e dello Stato. In particolare dalle indagini sono emerse le prove che tra le donne molestate ci siano un'attuale dipendente ed una ex ...

