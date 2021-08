Il giornalista “spia” nello staff del governo dei migliori: Renato Farina è il nuovo consulente di Brunetta (Di giovedì 5 agosto 2021) In passato lavorava contemporaneamente come giornalista, ma anche come collaboratore retribuito dai servizi segreti militari italiani (Sismi) con il nome in codice “Betulla”, oggi l’ex deputato del Popolo della libertà Renato Farina è stato “assunto” al ministero della Pubblica amministrazione da Renato Brunetta. La giornalista de Il Fatto Quotidiano Ilaria Proietti ha scovato il nome del giornalista “spia” tra le tabelle della presidenza del Consiglio che lo classificano dirigente con funzioni di consigliere giuridico del ministro ... Leggi su tpi (Di giovedì 5 agosto 2021) In passato lavorava contemporaneamente come, ma anche come collaboratore retribuito dai servizi segreti militari italiani (Sismi) con il nome in codice “Betulla”, oggi l’ex deputato del Popolo della libertàè stato “assunto” al ministero della Pubblica amministrazione da. Lade Il Fatto Quotidiano Ilaria Proietti ha scovato il nome del” tra le tabelle della presidenza del Consiglio che lo classificano dirigente con funzioni di consigliere giuridico del ministro ...

angeloSica1965 : Grazie a #Brunetta torna a Palazzo #Farina, il giornalista-spia ed ex vicedirettore di Libero, autosospeso dall'or… - PietroJoser : Contenti? Via il Conte 2 si respira aria di rinnovamento… Ai 2 Matteo si aggiungono i 2 Renato Renato Farina, giorn… - soteros1 : RT @Wikileaks_Ita: #Severgnini indegno su #Assange.. 'Strano personaggio..ha lavorato per Putin di sicuro...patriota o spia ? paladino tras… -