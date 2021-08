Il fumettista di Batman cancellato da convention per «odio anti-musulmano» (Di giovedì 5 agosto 2021) Il leggendario fumettista statunitense Frank Miller è stato rimosso dalla lista degli invitati alla prossima edizione della Thought Bubble UK Comic convention, dopo che alcuni colleghi avevano minacciato di boicottare l'evento perché il creatore «è responsabile della propagazione dell'odioso odio anti-musulmano». Sceneggiatore e regista, oltre che cartoonist, la sua bibliografia include Batman, The Dark Knight Returns, Daredevil e 300. Eppure gli organizzatori dell'evento, che si terrà in Inghilterra nello Yorkshire il 13 e il 14 novembre 2021, non lo vogliono. E hanno ... Leggi su panorama (Di giovedì 5 agosto 2021) Il leggendariostatunitense Frank Miller è stato rimosso dalla lista degli invitati alla prossima edizione della Thought Bubble UK Comic, dopo che alcuni colleghi avevano minacciato di boicottare l'evento perché il creatore «è responsabile della propagazione dell'so». Sceneggiatore e regista, oltre che cartoonist, la sua bibliografia include, The Dark Knight Returns, Daredevil e 300. Eppure gli organizzatori dell'evento, che si terrà in Inghilterra nello Yorkshire il 13 e il 14 novembre 2021, non lo vogliono. E hanno ...

