Il famoso campione Italiano ha deciso: questa sarà la sua ultima stagione (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo essere stato nove volte campione del mondo Valentino Rossi ha deciso di ritirarsi, a 42 anni e dopo 25 di onorata carriera nel Moto GP, e lo ha annunciato oggi 5 agosto 2021, segnando una data storica. L’annuncio Lo riporta la Gazzetta, Valentino in conferenza stampa aveva gli occhi lucidi: Ho deciso di fermarmi a fine stagione. È dura prendere questa decisione, avrei voluto correre per altri 25 anni ma è arrivato il momento di dire basta. Purtroppo, quindi, questa sarà l’ultima metà stagione come pilota MotoGP. È un ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo essere stato nove voltedel mondo Valentino Rossi hadi ritirarsi, a 42 anni e dopo 25 di onorata carriera nel Moto GP, e lo ha annunciato oggi 5 agosto 2021, segnando una data storica. L’annuncio Lo riporta la Gazzetta, Valentino in conferenza stampa aveva gli occhi lucidi: Hodi fermarmi a fine. È dura prenderedecisione, avrei voluto correre per altri 25 anni ma è arrivato il momento di dire basta. Purtroppo, quindi,l’metàcome pilota MotoGP. È un ...

