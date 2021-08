Il ct del volley femminile dopo la débacle: «Avevo chiesto alle ragazze di staccarsi dai social» (Di giovedì 5 agosto 2021) Ieri la pallavolo femminile di Paola Egonu è stata eliminata da Tokyo 2020 dalla Serbia, schiantata. dopo il match è arrivato lo sfogo del ct Davide Mazzanti. Secondo lui un elemento di disturbo sono stati i social. Ha dichiarato che aveva chiesto alle sue ragazze di abbandonarli, durante le Olimpiadi, ma che il suo appello è rimasto inascoltato. «Questa esperienza negativa può trasformarsi in una palestra che ci allenerà per il futuro. Avevo chiesto alle ragazze di staccarsi dai ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021) Ieri la pallavolodi Paola Egonu è stata eliminata da Tokyo 2020 dalla Serbia, schiantata.il match è arrivato lo sfogo del ct Davide Mazzanti. Secondo lui un elemento di disturbo sono stati i. Ha dichiarato che avevasuedi abbandonarli, durante le Olimpiadi, ma che il suo appello è rimasto inascoltato. «Questa esperienza negativa può trasformarsi in una palestra che cinerà per il futuro.didai ...

