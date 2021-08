Il coordinamento di ‘Città aperta’: “Mastella e l’amicizia con i potenti della terra…” (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo letto, questa mattina, la solita difesa d’ufficio – nel senso strettissimo della parola – del Sindaco uscente al quale non sarebbe stata riconosciuta la giusta vicinanza al “popolo” ma, al contrario, attribuita una certa attitudine a sbandierare familiarità con famosi e potenti (??). Ora, il vezzo di Mastella, che in campagna elettorale raggiunge vette inesplorate, a mostrare una certa confidenza con “gli illustri e illustrati” non è cosa nuova. Chi non ricorda la fabbrica di scarpe o la visibilità planetaria che Benevento avrebbe dovuto conseguire grazie all’intimità dei rapporti di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo letto, questa mattina, la solita difesa d’ufficio – nel senso strettissimoparola – del Sindaco uscente al quale non sarebbe stata riconosciuta la giusta vicinanza al “popolo” ma, al contrario, attribuita una certa attitudine a sbandierare familiarità con famosi e(??). Ora, il vezzo di, che in campagna elettorale raggiunge vette inesplorate, a mostrare una certa confidenza con “gli illustri e illustrati” non è cosa nuova. Chi non ricorda la fabbrica di scarpe o la visibilità planetaria che Benevento avrebbe dovuto conseguire grazie all’intimità dei rapporti di ...

Advertising

anteprima24 : ** Il coordinamento di 'Città aperta': 'Mastella e l'amicizia con i potenti della terra...' **… - Startnews : #alberi #opi #totocimino #piazzaarmerina Non potremo sostituire ciò che è andato perduto, ma nel nostro piccolo e p… - Startnews : #alberi #opi #totocimino #piazzaarmerina Non potremo sostituire ciò che è andato perduto, ma nel nostro piccolo e p… - valtiberina : Verso le elezioni: Coordinamento per il ... - archjob : #incarichi Completamento auditorium Unità d'Italia della Città di Isernia (IS) - InvitaliaAffidamento dei servizi d… -

Ultime Notizie dalla rete : coordinamento ‘Città Venezia, il G20 in laguna nel mirino dei black bloc a vent’anni da Genova ilmattino.it