Il Comune di Foggia sciolto per infiltrazioni mafiose: è il secondo capoluogo di provincia dopo Reggio Calabria nel 2012 (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Comune di Foggia è stato affidato a una commissione straordinaria perché sono state accertate infiltrazioni mafiose. Si tratta del secondo capoluogo di provincia a subire il pesante provvedimento, proposto dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, dopo Reggio Calabria nell’ottobre 2012. La decisione presa dal Consiglio dei ministri scaturisce dalla relazione prodotta dalla commissione di accesso agli atti che lo scorso marzo si era insediata negli uffici comunali, all’epoca guidati dal leghista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Ildiè stato affidato a una commissione straordinaria perché sono state accertate. Si tratta deldia subire il pesante provvedimento, proposto dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese,nell’ottobre. La decisione presa dal Consiglio dei ministri scaturisce dalla relazione prodotta dalla commissione di accesso agli atti che lo scorso marzo si era insediata negli uffici comunali, all’epoca guidati dal leghista ...

