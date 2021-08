Il compagno dell'operaia morta sul lavoro a Modena: "Avevo regalato a Laila l’anello" (Di giovedì 5 agosto 2021) “Ci siamo fidanzati nel 2001 senza più lasciarci. Non eravamo sposati, ma progettavamo di farlo il prossimo giugno”. Manuele Altiero è il compagno di Laila El Harim, la 40enne italiana di origine marocchina morta lo scorso 3 agosto mentre lavorava nell’azienda di packaging ‘Bombonette’ di Camposanto (Modena), inghiottita da un macchinario in un’azienda di imballaggi. Altiero, in un’intervista al Corriere della Sera spiega come ha saputo dell’incidente avvenuto a Laila e racconta particolari sul suo rapporto con la compagna. L’uomo dichiara di aver saputo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) “Ci siamo fidanzati nel 2001 senza più lasciarci. Non eravamo sposati, ma progettavamo di farlo il prossimo giugno”. Manuele Altiero è ildiEl Harim, la 40enne italiana di origine marocchinalo scorso 3 agosto mentre lavorava nell’azienda di packaging ‘Bombonette’ di Camposanto (), inghiottita da un macchinario in un’azienda di imballaggi. Altiero, in un’intervista al Corrierea Sera spiega come ha saputo’incidente avvenuto ae racconta particolari sul suo rapporto con la compagna. L’uomo dichiara di aver saputo ...

