Il Cardinale è un drink che assomiglia molto al Negroni

Leggi su cityroma

(Di giovedì 5 agosto 2021) La ricetta del cocktailprevede tre ingredienti e non lascia spazio a dubbi: soprattutto a giudicare da come si presenta, si dice che ilsia una versionepiù gentile del famosissimo. Ma in cosa si differenzia il? Scopritelo, prima di appuntarvi la ricetta. Il cocktail: ricetta e storia Potremmo definire il cocktailcome una versionepiù leggera del celebre, un must della mixology non soltanto italiana ma internazionale. Certo, all’aspetto, i due ...