Il cane campione della pallavolo | Video (Di giovedì 5 agosto 2021) Questo simpatico cane si fa ammirare, grazie al suo stile unico, mentre si diverte insieme alla sua famiglia a pallavolo. Il piccolo pallavolista a quattro zampe è un Border Collie, ormai alzatore professionista. Guardarlo giocare è un vero spettacolo.

