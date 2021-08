Il Borussia Dortmund resiste e non si piega: Haaland non partirà nel 2021 (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Borussia Dortmund farà partire Haaland solo nel 2022: quest'estate non si vende. Esclusiva di 90min Leggi su 90min (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilfarà partiresolo nel 2022: quest'estate non si vende. Esclusiva di 90min

tancredipalmeri : Il Borussia Dortmund la settimana scorsa ha rifiutato 125 milioni di € per Haaland dal Chelsea. Il prossimo anno l… - AlfredoPedulla : Giovedi scorso tentativo #Chelsea per #Halland: offerti 130 milioni. Poche ore dopo il ds #Dortmund ha ribadito: “N… - 7Robymar : @Manu83449580 ?? Manu al Borussia Dortmund in prestito biennale con obbligo di riscatto. - PolverinoVince3 : @PresMoratti Persino il Borussia Dortmund è riuscito a trattenere Haland - guglielmo75 : @FusatoRiccardo Haaland non mi sembra abbia puntato i piedi dopo che il Borussia Dortmund ha rifiutato di cederlo -