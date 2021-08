Il bollettino di oggi: 7.230 nuovi casi e 27 vittime. Il tasso di positività sale al 3,4%. In aumento anche i ricoveri (Di giovedì 5 agosto 2021) Crescono i nuovi casi di contagio Covid in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute (qui la mappa), i nuovi positivi sono 7.230 in più rispetto ai 6.596 di ieri (qui il bollettino di ieri). I tamponi processati sono 212.227 (ieri erano stati 215.748) determinando un tasso di positività in leggero aumento al 3,4%. Sono 27 i decessi (ieri 21), 3.371 i guariti mentre gli attualmente positivi salgono di 3.826 unità attestandosi su un numero complessivo pari 101.046. In ospedale al momento sono sono ricoverati 2.409 positivi con sintomi (+100 rispetto a mercoledì), 268 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 5 agosto 2021) Crescono idi contagio Covid in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute (qui la mappa), ipositivi sono 7.230 in più rispetto ai 6.596 di ieri (qui ildi ieri). I tamponi processati sono 212.227 (ieri erano stati 215.748) determinando undiin leggeroal 3,4%. Sono 27 i decessi (ieri 21), 3.371 i guariti mentre gli attualmente positivi salgono di 3.826 unità attestandosi su un numero complessivo pari 101.046. In ospedale al momento sono sono ricoverati 2.409 positivi con sintomi (+100 rispetto a mercoledì), 268 ...

Advertising

Marcell78225090 : RT @LaNotiziaTweet: Il bollettino di oggi: 7.230 nuovi casi e 27 vittime. Il tasso di positività sale al 3,4%. In aumento anche i ricoveri… - iirpo : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 5 agosto: 7.230 nuovi casi e 27 decessi. Tasso positività sale al 3,4%… - OPaiano : RT @LaNotiziaTweet: Il bollettino di oggi: 7.230 nuovi casi e 27 vittime. Il tasso di positività sale al 3,4%. In aumento anche i ricoveri… - benjamn_boliche : RT @repubblica: Covid, il bollettino di oggi 5 agosto: 7.230 nuovi casi e 27 decessi - InfinitoIsacco : RT @LaNotiziaTweet: Il bollettino di oggi: 7.230 nuovi casi e 27 vittime. Il tasso di positività sale al 3,4%. In aumento anche i ricoveri… -