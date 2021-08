Il basket chiede i soldi al calcio: «Ripristinare la mutualità dai diritti tv» (Di giovedì 5 agosto 2021) Superamento della quota del 25% della capienza nei palazzetti e mutualità generale negli sport professionistici di squadra. Sono questi i temi centrali trattati nell’incontro che il presidente FIP Giovanni Petrucci, di ritorno da Tokyo, ha avuto oggi con il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. Due temi vitali per il movimento della pallacanestro italiana e che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) Superamento della quota del 25% della capienza nei palazzetti egenerale negli sport professionistici di squadra. Sono questi i temi centrali trattati nell’incontro che il presidente FIP Giovanni Petrucci, di ritorno da Tokyo, ha avuto oggi con il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. Due temi vitali per il movimento della pallacanestro italiana e che L'articolo

Italia-Francia Basket 75-84: azzurri eliminati delle Olimpiadi. Il tabellino QUOTIDIANO NAZIONALE Incontro Petrucci-Vezzali Superamento della quota del 25% della capienza nei palazzetti e mutualità generale negli sport professionistici di squadra. Sono questi i temi centrali trattati nell'incontro che ...

Soldi e palazzi aperti: cosa chiederà oggi Petrucci alla Vezzali? Appena rientrato con la spedizione dell'Italbasket dal Giappone, il presidente della FIP Gianni Petrucci è atteso oggi dall'incontro a Roma con il Sottosegretario allo sport ...

