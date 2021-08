Il Barcellona ufficializza la rottura con Messi | gli auguriamo il meglio

(Di giovedì 5 agosto 2021) Illacon. È la fine di un’epoca. Comunicato del club catalano: Nonostante ilabbia raggiunto un accordo con la chiara intenzione di firmare oggi il rinnovo del contratto, questi non è potuto avvenire a causa di ostacoli strutturali e finanziari (il regolamento della Liga sul tetto salariale). Come conseguenza di questa situazione,. non rimarrà a. Entrambi le parti si rammaricano profondamente che i desideri sia del club sia del giocatore non possano essere esauditi. Il ...

Il Barcellona, con una nota ufficiale, ha annunciato che Messi non rinnoverà il contratto: "Nonostante sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di firmare oggi il rinnovo del contratto, questi non è potuto avvenire a causa di ostacoli strutturali e finanziari (regolamenti della Liga spagnola)".