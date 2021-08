Il Barcellona saluta Messi sui social: dopo il comunicato, il video celebrativo (Di giovedì 5 agosto 2021) dopo il freddo comunicato, ecco il video celebrativo pubblicato dal Barcellona per salutare Leo Messi, il cui rinnovo è saltato per “ostacoli economici e strutturali”, come scritto dal club. La società blaugrana ha pubblicato sui social una carrellata di magie e gol del fuoriclasse argentino che ora da svincolato dovrà decidere il suo futuro. video Thank you, Leo. pic.twitter.com/cdS9xWe8Me — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021)il freddo, ecco ilpubblicato dalperre Leo, il cui rinnovo è saltato per “ostacoli economici e strutturali”, come scritto dal club. La società blaugrana ha pubblicato suiuna carrellata di magie e gol del fuoriclasse argentino che ora da svincolato dovrà decidere il suo futuro.Thank you, Leo. pic.twitter.com/cdS9xWe8Me — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021 SportFace.

