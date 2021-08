Il bambino tetraplegico rimasto senza alimenti per l’attacco hacker alla regione Lazio

(Di giovedì 5 agosto 2021) Le conseguenze delche domenica ha colpito lale subiscono i cittadini più fragili. Come Sirio Persichetti, undi 8 anni,, che per colpa del blocco dei sistemi èsonde e. Come scrive Today, per ildi Roma che ha una tetraparesi spastica e una paralisi cerebrale,si è tradotto nell’impossibilità di ricevere le cure di cui ha bisogno. Su Twitter l’account “Sirio e i ...

Dedicati al suoche è affetto da tetraparesi spastica e si può alimentare solo con una sonda. Era uno sfogo per una giornata infernale a causa del blocco dei server della Regione Lazio che ...A causa dell' attacco terroristico digitale che ha bloccato la Regione Lazio , Sirio undi 8 anni ha sofferto le pene dell'inferno . Sirio, infatti, è undi 8 anni e per un intero giorno non ha potuto avere le sonde e gli alimenti che lo tengono in vita . Leggi anche > L'attacco criminale degli hacker alla Regione Lazio ha ...A causa dell'attacco terroristico digitale che ha bloccato la Regione Lazio, Sirio un bambino di 8 anni ha sofferto le pene dell'inferno. Sirio, infatti, è un bambino tetraplegico di ...E che non si dà la giusta attenzione all'assistenza domiciliare, un dramma durante la pandemia, del quale non si è parlato affatto. Dedicati al suo bambino che è affetto da tetraparesi spastica e si p ...